Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي صورة وأج

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي, لويجي دي مايو, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس 9 يناير, السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي".    

وأضاف أنه "أثناء هذا اللقاء, وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا, تطابقت وجهات النظر حول ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورا, كمقدمة لاستئناف مسار الحوار بين الأطراف المتنازعة, حتى يتسنى إيجاد حل سياسي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا, ويحمي سيادتها الوطنية بعيدا عن الضغوط والتدخلات الأجنبية. وهنا جرى الاتفاق على تعزيز التنسيق والتشاور في أفق الندوة الدولية المزمع عقدها حول ليبيا قريبا".

من جهة أخرى, أفاد بيان الرئاسة أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الممتازة المتعددة المجالات, وتم الاتفاق على إعطائها دفعا أقوى, لا سيما في ميدان الاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في تأسيس المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 20:03
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي

20.01.09

تسوية الأزمة الليبية: ماراتون دبلوماسي بالجزائر العاصمة

20.01.09

تونس: "التشكيلة التي اقترحها الجملي هي حكومة كفاءات نهضوية ولا تمثل المشهد البرلماني…

20.01.09

المهرجان الوطني الثقافي للموسيقى والأغنية الأمازيغية: 26 فرقة تنشط الطبعة أل 11 بتمنراست

20.01.09

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي

20.01.09

الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تعقد دورتها التأسيسية الأولى بعد المؤتمر الخامس عشر

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل