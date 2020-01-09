الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي, لويجي دي مايو, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس 9 يناير, السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي".

وأضاف أنه "أثناء هذا اللقاء, وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا, تطابقت وجهات النظر حول ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورا, كمقدمة لاستئناف مسار الحوار بين الأطراف المتنازعة, حتى يتسنى إيجاد حل سياسي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا, ويحمي سيادتها الوطنية بعيدا عن الضغوط والتدخلات الأجنبية. وهنا جرى الاتفاق على تعزيز التنسيق والتشاور في أفق الندوة الدولية المزمع عقدها حول ليبيا قريبا".