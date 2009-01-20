الهلال الأحمر الجزائري ينظم ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لتأسيسه

الجزائر -نظم الهلال الاحمر الجزائري, يوم الخميس , بالجزائر العاصمة, ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لتأسيسه, حضرها ممثلون عن المجتمع المدني و عن الأسرة الثورية.

وعلى هامش تنظيم هذه الندوة التاريخية التي احتضنها متحف المجاهد, شددت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس على ضرورة استرجاع المكانة الحقيقية لجمعيتها التي تعد "الذراع الإنساني للدولة الجزائرية لكونها مساهم فعال في مجال الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري".

كما ذكرت السيدة بن حبيلس بالمهام المنوطة بالهلال الأحمر الجزائري, خاصة ما تعلق بدوره في نشر ثقافة التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية, سيما منها فئة الشباب, داعية إياهم إلى "التحلي بروح التضامن والتدخل التلقائي لمساعدة منهم بحاجة إلى ذلك".

من جهة أخرى, شددت ذات المسؤولة على ضرورة تفعيل دور الهيئات الدولية الإنسانية على الصعيد الدولي, لتشكل "قوة اقتراح وضغط" على متخذي القرارات الدولية "لتحفيزهم على التفكير الجدي في تداعيات قراراتهم السياسية على الأوضاع الإنسانية", مشيرة في هذا الصدد إلى الأوضاع الإنسانية "الكارثية" التي تشهدها دولة ليبيا الشقيقة.

يذكر أن وفدا من الهلال الأحمر الليبي سيحل السبت المقبل بالجزائر العاصمة للتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري.

وتتزامن زيارة الوفد الليبي مع إطلاق قافلة مساعدات ثانية من الجزائر إلى ليبيا بعد تلك التي سلمت السبت الماضي إلى السلطات الليبية على مستوى المركز الحدودي تين الكوم (جانت).