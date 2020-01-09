التجمع الوطني الديمقراطي يعرب عن ارتياحه لإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور

الجزائر- أعرب التجمع الوطني الديمقراطي, يوم الخميس, عن ارتياحه لإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور, معبرا عن أمله في أن "تواكب هذه الخطوة استشارة كل القوى السياسية والفواصل الاجتماعية لضمان توافق وطني أكثر نجاعة".

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي, أنه سجل بـ"ارتياح" إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية تجاه المطالب الشعبية, وأنه يأمل في أن "تواكب هذه الخطوة استشارة كل القوى السياسية والفواصل الاجتماعية لضمان توافق وطني أكثر نجاعة".

كما عبر التجمع عن تمنياته بنجاح الطاقم الحكومي الجديد في "تحقيق آمال وطموحات الشعب الجزائري وإعطاء دفع سريع لمستوى التنمية المنشود".

وفي سياق متصل, ثمن التجمع "المشاركة الفعالة" في إنجاح الاستحقاق الرئاسي لـ12 ديسمبر الماضي, معتبرا أن الجزائر "استعادت من خلاله شرعيتها الدستورية واستقرارها من خلال تكريس الإرادة الشعبية والدخول في مرحلة جديدة أساسها استعادة الثقة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري في بناء مؤسسات جديدة".

وفي هذا الإطار, جدد الحزب خالص امتنانه للجيش الوطني الشعبي على "كل الجهود التي بذلها في سبيل الوصول بالمسار الدستوري إلى تنظيم انتخابات رئاسية عبر فيها الشعب الجزائري عن إرادته السيدة واختياره الحر".

من جهة أخرى, أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه "يتابع باهتمام بالغ" تطورات الملف الليبي, معبرا عن "دعمه للموقف الوطني الرسمي والجهود التي تبذلها الجزائر من خلال تفعيل جهازها الديبلوماسي وثقلها الجغرافي بتواصلها مع مختلف الأطراف, تغليبا لمنطق الحوار والحلول السلمية وعدم تدخل أي قوى أجنبية من شأنها أن تعتقد الوضع أكثر".

ولدى تطرقه للشأن الحزبي, أكد المكتب الوطني للحزب أن اجتماعه خلص إلى وضع آخر الترتيبات من أجل إنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المقررة غدا الجمعة, وذلك من خلال دراسة تركيبة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القادم للحزب وتحديد تاريخ انعقاده.