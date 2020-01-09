المجلس الشعبي الوطني يشارك بمصر في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي

وأوضح ذات المصدر أن اجتماع لجان البرلمان العربي ستعقد يومي 13 و14 من الشهر الجاري, فيما تعقد الجلسة العامة يوم 15 من نفس الشهر.
وسيمثل المجلس في اشغال هذه الجلسة النائبان يوسف رحمانية ومحمد العيد بيبي بصفتهما عضوين في البرلمان العربي.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة من 13 الى 15 من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية, القاهرة, في أشغال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الهيئة.
وأوضح ذات المصدر أن اجتماع لجان البرلمان العربي ستعقد يومي 13 و14 من الشهر الجاري, فيما تعقد الجلسة العامة يوم 15 من نفس الشهر.
وسيمثل المجلس في اشغال هذه الجلسة النائبان يوسف رحمانية ومحمد العيد بيبي بصفتهما عضوين في البرلمان العربي.