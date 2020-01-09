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المجلس الشعبي الوطني يشارك بمصر في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

 

الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة من 13 الى 15 من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية, القاهرة, في أشغال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن اجتماع لجان البرلمان العربي ستعقد يومي 13 و14 من الشهر الجاري, فيما تعقد الجلسة العامة يوم 15 من نفس الشهر.

وسيمثل المجلس في اشغال هذه الجلسة النائبان يوسف رحمانية ومحمد العيد بيبي بصفتهما عضوين في البرلمان العربي.

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المجلس الشعبي الوطني يشارك بمصر في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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