المجلس الشعبي الوطني يشارك بمصر في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي

الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة من 13 الى 15 من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية, القاهرة, في أشغال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الهيئة.