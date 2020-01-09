الأزمة الليبية: جامعيون يرجعون احتدام الصراع الى اختلاف أجندات أجنبية (جامعيون)

الجزائر- أكد جامعيون, يوم الخميس, ان احتدام الصراع في ليبيا, والذي قد تزيد شدته, تغذيه أجندات أجنبية تحمل "اختلافا في الرؤى و المصالح المرسومة" بين القوى المتواجدة بالمنطقة.

وفي تصريح لوأج, أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر, عامر مصباح, أن الصراع العسكري في ليبيا قد يعرف "احتداما", لا سيما وأن "وتيرة تنافس الأجندات الإقليمية والدولية لنهب الخيرات الطبيعية لهذا البلد وعلى رأسها النفط والغاز, في تزايد مطرد".

وأوضح السيد مصباح ان معركة البحث عن تموقع المصالح في المنطقة دفع الى ظهور أطراف دولية جديدة في المشهد الليبي على غرار تركيا معتبرا أن أي مقاربة اقليمية او دولية لحل الصراع في ليبيا في الوقت الراهن "لن تفلح", إلا من خلال وجود "إرادة فعلية للأطراف المتناحرة على ارض الواقع".

وقلل الاستاذ مصباح من وقع التنديد الغربي بالتدخل العسكري التركي في المنطقة, لا سيما, كما قال, أن "غالبية الدول المستنكرة تملك قواعدا عسكرية في ليبيا لحماية مصالحها, مما يتناقض كلية مع المواقف الرسمية لهذه الدول".

و من جهته, قال الاستاذ في علوم الاعلام والاتصال, ادريس شريف, ان الانظار تتجه حاليا الى التطورات الميدانية المركزة على العاصمة طرابلس التي تبقى, كما اكده, "خطا احمرا" بالنسبة لعديد الدول خاصة الاقليمية منها.

ويعتقد السيد شريف ان الدول التي تتصارع من اجل بسط نفوذها على الخيرات الليبية من مصلحتها ابقاء الوضع "غير المستقر", باعتبار ان هذه الدول حتى و إن تعمل من اجل السلام والاستقرار, فلن يكون هذا "الا بعد ضمان مصالحها في المنطقة".

وبعدما أكد السيد الشريف انه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن الأهداف الاساسية التي تدفع بتركيا الى التدخل عسكريا في المنطقة, قال ان هذه الخطوة تسجل ك"سابقة أولى" لأنقرة في شمال افريقيا بغض النظر عن الماضي التاريخي.

== دعوة لإعادة انتشار الدبلوماسية الجزائرية ==

وعلى صعيد آخر, أجمع الاساتذة الجامعيون على أنه, بعد "الفتور الدبلوماسي", الذي عرفته الجزائر خلال الفترة الاخيرة, فهي مدعوة اليوم في ظل احتدام الصراع في ليبيا وما يشكله من خطر على أمنها الإقليمي ومصالحها الاستراتيجية الى "إحياء مقاربتها ولعب دور الوسيط" بين مختلف الفاعلين.

واعتبر في هذا السياق الأستاذ عامر مصباح, أن الجزائر الاكثر عرضة للتضرر من الأزمة, "عليها أن لا تكتفي بالقنوات الدبلوماسية التقليدية والتنديد بما يجري, وإنما عليها استغلال بعض المعطيات الميدانية لصالحها لتجد تموقعا (كبلد جار)" في المشهد المعقد.

و يتم ذلك -حسب السيد مصباح- من خلال "إعادة توطيد العلاقات مع نسيج المجتمع المدني الليبي", بالإضافة الى "تكثيف اتصالاتها مع مختلف القوى السياسية في ليبيا للمساهمة في تجنب الخيارات الأسوأ في هذه الأزمة".

وأردف السيد مصباح قائلا, إن السلطات الجزائرية تواصل اليوم على نفس الخطى مسيرتها الداعمة للأخوة الليبيين و التي تجسدت في إرسال عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والتي شكلت, حسب المتحدث, "أحسن خطوة" قامت بها لإعادة الاتصال مع النسيج المدني الليبي.

ولعل الهاجس الأكبر الذي بات "يقلق الرأي العام الداخلي والذي يشكل خطرا على أمن حدود الجزائر", هو تدخل أطراف أجنبية, تختلف أهدافها الاستراتيجية مع مصالح الجزائر.

ويرى الاستاذ أنه في الوقت الذي تبقى فيه الخيارات السلمية لحل الأزمة متوفرة, يبقى التنبؤ بتسويتها "في حكم المجهول", مؤكدا انه "لا بد من وجود إرادة حقيقية لمنح الامم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة مسار تسوية يشترك فيه كل الليبيين والذهاب لعقد مؤتمر سلام وتنظيم انتخابات وكتابة الدستور الليبي".

كما ذهب السيد ادريس الشريف في نفس الاتجاه, واعتبر ان "الهاجس" الأكبر للجزائر التي تتقاسم حدودا تمتد على طول 980 كلم مع ليبيا - ناهيك عن امتدادها الجغرافي مع تونس والتشاد-, هو ان "تجد نفسها مضطرة لان تقحم في عمل عسكري قد ينعكس سلبا على مصالحها الإستراتيجية وأمنها القومي".

وبالرغم من ان السيد الشريف استبعد أن يصل الحد في هذه الأزمة إلى إقحام الجزائر عسكريا بالنظر إلى عقيدتها الدفاعية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, فقد اشار الى انه في ظل أي تدهور للوضع الأمني على الحدود, ستجد الجزائر نفسها مجبرة على "تعزيز تواجدها العسكري على طول الشريط الحدودي", مثيرا في نفس السياق "أزمة اللاجئين التي قد تنفجر, مما يشكل في حد ذاته +كارثة انسانية+".

وعن الدور الذي يمكن ان تلعبه الجزائر في حلحلة الازمة, شدد الاستاذ الجامعي على إعادة تفعيل الحضور الدبلوماسي الجزائري من خلال "الوساطة بين الاطراف الفاعلة في الازمة", داعيا إلى أن تكثف الجزائر الجهود لتأمين حدودها الشرقية والجنوبية, و هذا في ظل تعطل مسار التسوية السياسية للازمة, على ضوء, كما قال, "تفضيل دول بالمنطقة لمصالحها الداخلية وانشغالها بما يخدم وضعها الداخلي".