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وفد من الهلال الأحمر الليبي يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - سيحل وفد من الهلال الأحمر الليبي يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة للتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري حسبما أعلنته يوم الخميس رئيسة الجمعية الإنسانية الجزائرية سعيدة بن حبيلس.

وفي تصريح على هامش حفل انطلاق قافلة لفائدة العائلات الجزائرية القاطنة بتين زواتين (تمنراست) أوضحت السيدة بن حبيلس أن الوفد الليبي سيقيم بالجزائر من 11 إلى 13 يناير, مشيرة أن الطرفين سيوقعان خلال هذه الزيارة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل "وضع خارطة طريق سويا لمواجهة كل الصعوبات التي قد تعتري الليبيين".

وستصادف زيارة الوفد الليبي إطلاق القافلة الانسانية الثانية من الجزائر إلى ليبيا بعد تلك التي جسدت مؤخرا.

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وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سلمت الجزائر يوم السبت الماضي إلى السلطات الليبية على مستوى المركز الحدودي تين الكوم (جانت) أكثر من 100 طن من المساعدات الانسانية الموجهة إلى الشعب الليبي تتكون أساسا من مواد غذائية و أدوية وألبسة ومولدات كهربائية.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:35
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وفد من الهلال الأحمر الليبي يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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