تنصيب السيدة أسيا باز مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار  

الجزائر - تسلمت السيدة اسيا باز اليوم الخميس مهامها الجديدة، بالنيابة، على رأس المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار خلفا للسيد منير حمايدية.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بإشراف الامينة العامة لوزارة الاتصال السيدة فاطمة الزهراء الطيب زريمي التي دعت بالمناسبة كل الموظفين والمسؤولين الى الاستمرار في العمل ، مشيرة الى ان مهام المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار " ثقيلة جدا"، مما يستدعي --حسبها-- رفع التحديات التي تواجه هذه المؤسسة .

وتقدمت السيدة باز التي كانت تشغل منصب مديرة النشر بالمؤسسة من جهتها بالشكر الى وزير الاتصال الذي "وضع في شخصي الثقة --كما قالت-- ومن ورائه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معبرة عن قناعتها بأن تحديات كبيرة جدا ومهمة صعبة للغاية تنتظرها.

كما أكدت في نفس السياق بانها سوف تحظى بمساعدة عمال وموظفي واطارات المؤسسة لرفع التحدي الذي ينتظر هذه الاخيرة ، لافتة في نفس الوقت الى أن تطوير المؤسسة "يمر حتما عبر المورد البشري وكذا من خلال تفهم كل العمال والنقابة والشركاء الاجتماعيين".

و بالنسبة للمديرة العامة بالنيابة الجديدة فان نجاح المؤسسة "هو نجاح للجميع"، داعية الجميع الى تفهم وضعية المؤسسة والعمل جماعية في هذه المرحلة للحفاظ بصفة خاصة على مناصب الشغل.

أما السيد حمايدية فقد تمنى النجاح لخليفته داعيا الى تكاتف الجهود لتطوير المؤسسة .

وكانت مصالح الوزير الأول قد اعلنت اول امس الثلاثاء عن انهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، منير حمايدية".