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إلقاء القبض على إرهابي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 13:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
إلقاء القبض على إرهابي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست

الجزائر - القت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست امس الاربعاء القبض على إرهابي كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل حسب ما اورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست/ن.ع.6، يوم 08 جانفي 2020، القبض على إرهابي (01) كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل".

وHوضح البيان انه يتعلق الأمر بالمسمى "ريكان محمد" المكنى "عبد الباري"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018 ".

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في نفس السياق، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبعة (07) مخابئ للجماعات الإرهابية و(27) قنبلة تقليدية الصنع  وكمية من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى مختلفة، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من سطيف وباتنة وسكيكدة  وجيجل/ن.ع.5، وبومرداس والجلفة/ن.ع.1. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان/ن.ع.2، قسنطينة  وباتنة/ن.ع.5، تاجري (02) مخدرات وحجزت (9,7) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (18,75) قنطار من مادة  التبغ بغرداية/ن.ع.4.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت/ن.ع.4، تندوف/ن.ع.3 وتمنراست/ن.ع.6، سبعة  (07) أشخاص وضبطت (6000) لتر من الوقود الموجه للتهريب و(22) آلة لتكسير الحجارة و(12) كيس من خليط الحجارة  وخام الذهب، بالإضافة إلى مولد (01) كهربائي وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الإصطناعية، في حين أحبط حرس السواحل  وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (115) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2.

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إلقاء القبض على إرهابي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 13:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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