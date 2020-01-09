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فنيش يتباحث مع ممثلة البرنامج الأممي الإنمائي حول "مشروع الدستور في خدمة المواطن"

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
فنيش يتباحث مع ممثلة البرنامج الأممي الإنمائي حول &quot;مشروع الدستور في خدمة المواطن&quot;

الجزائر - أجرى رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، يوم الخميس بمقر المجلس بالجزائر العاصمة محادثات مع المقيمة الدائمة بالجزائر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرنا أليكو تم خلالها التطرق الى مواصلة تنفيذ الاتفاقية حول مشروع: "الدستور في خدمة المواطن، تدعيم المجلس الدستوري"، الممتدة إلى غاية 2021 .

واوضح بيان للمجلس الدستوري بان المباحثات بين السيد فنيش و المقيمة الدائمة لبرنامج الأم المتحدة الإنمائي، التي أدت له زيارة مجاملة بعد تعيينها مؤخرا في الجزائر، تناولت "مواصلة تنفيذ الأعمال المدرجة في الاتفاقية حول مشروع : "الدستور في خدمة المواطن، تدعيم المجلس الدستوري"، الممتدة إلى غاية 2021، واستعراض التحضيرات الجارية لانعقاد ورشات العمل المبرمجة".

وللإشارة فإن هذه الاتفاقية يضيف ذات المصدر تهدف إلى "تقديم الدعم للمجلس الدستوري في تنفيذ آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها التعديل الدستوري في 7 مارس 2016، عبر أنشطة غايتها الرفع من فعالية أداء المجلس الدستوري، من خلال الدعم لقدراته البشرية والتقنية، وتعزيز التبادل حول الممارسات الجيدة والأساليب المعتمدة في دراسة الدفوعات والفصل فيها ".

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:54
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فنيش يتباحث مع ممثلة البرنامج الأممي الإنمائي حول "مشروع الدستور في خدمة المواطن"
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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