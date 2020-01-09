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بوقدوم يتحادث مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
بوقدوم يتحادث مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو

الجزائر -  تحادث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الخميس بالجزائر مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو.

بعدها، تم توسيع المحادثات لتشمل أعضاء الوفد الايطالي و مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

في هذا الصدد، أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن زيارة رئيس الديبلوماسية الايطالية الى الجزائر سمحت ب "بحث علاقات التعاون بين الجزائر و ايطاليا و أفاق تعميقها" .

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كما تطرق الوزيران إلى "القضايا الإقليمية والدولية، سيما الوضع في ليبيا الذي يبذل البلدان بشأنه جهودا ديبلوماسية مكثفة بهدف التوصل الى تسوية سياسية"، استنادا الى المصدر ذاته.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية، شكلت هذه الزيارة بالنسبة لمسؤولي البلدين "فرصة لتقييم الاستحقاقات الثنائية الجاري التحضير لها، سيما الاجتماع القادم للجنة المتابعة الثنائية و كذا انعقاد الدورة ال4 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى الجزائري-الايطالي بالجزائر خلال السداسي الأول 2020 ".

وكان السيد دي مايو قد حل مساء أمس الأربعاء في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

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بوقدوم يتحادث مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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