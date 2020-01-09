Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 11:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

الجزائر - تم اليوم الخميس تنصيب السيد فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون، خلفا لسليم رباحي.

وجرى حفل التنصيب بمقر التلفزيون الجزائري تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة الاتصال، فاطمة الزهراء طيب الزريمي، التي أعربت باسم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر عن شكرها للسيد رباحي على الجهد الذي بدله خلال توليه مهامه على رأس مؤسسة التلفزيون، معبرة عن يقينها بان صحفيي المؤسسة وجميع موظفيها سيواصلون عملهم بكل احترافية ومهنية مع السيد سعيدي.

ومن جهته، قدم المدير العام بالنيابة المنصّب شكره الجزيل عن الثقة التي وضعت فيه، متمنيا أن يكون في مستوى هذه الثقة، داعيا جميع عمال المؤسسة إلى الاستمرار في العمل سويا باحترافية.

بدوره، أعرب السيد رباحي عن تمنياته بأن تستمر ديناميكية العمل التي هي عليها المؤسسة العمومية للتلفزيون.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:44
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/algerie/82145-2020-01-09-11-00-04#sigProId6d3b245f68
تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 11:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.09

فتح ممثلية قنصلية لغامبيا بالداخلة: انتهاك للقانون الدولي

20.01.09

تعديل الدستور: تجسيد لوعود التزم بها الرئيس تبون وأرضية لتأسيس الجمهورية الجديدة

20.01.09

فنيش يتباحث مع ممثلة البرنامج الأممي الإنمائي حول "مشروع الدستور في خدمة المواطن"

20.01.09

إفتتاح تمثيل قنصلي لغامبيا بالداخلة: الحكومة الصحراوية تعتبر القرار"عدوان غير مبرر"

20.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الايطالي

20.01.09

ليبيا: السراج يجتمع مع قادة أوروبيين في مسعى لإحتواء الأزمة المتصاعدة

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر