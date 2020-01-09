تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

وجرى حفل التنصيب بمقر التلفزيون الجزائري تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة الاتصال، فاطمة الزهراء طيب الزريمي، التي أعربت باسم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر عن شكرها للسيد رباحي على الجهد الذي بدله خلال توليه مهامه على رأس مؤسسة التلفزيون، معبرة عن يقينها بان صحفيي المؤسسة وجميع موظفيها سيواصلون عملهم بكل احترافية ومهنية مع السيد سعيدي.

ومن جهته، قدم المدير العام بالنيابة المنصّب شكره الجزيل عن الثقة التي وضعت فيه، متمنيا أن يكون في مستوى هذه الثقة، داعيا جميع عمال المؤسسة إلى الاستمرار في العمل سويا باحترافية.

بدوره، أعرب السيد رباحي عن تمنياته بأن تستمر ديناميكية العمل التي هي عليها المؤسسة العمومية للتلفزيون.