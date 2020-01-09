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التعديل المعمق للدستور بمثابة الحجر الأساس للجمهورية الجديدة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 11:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات
التعديل المعمق للدستور بمثابة الحجر الأساس للجمهورية الجديدة

الجزائر - يعتبر التعديل "المعمق" للدستور كمبدأ "مطلق"، "الحجر الأساس" للجمهورية الجديدة التي تطمح لتسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة، والحد من العهدة الرئاسية في عهدة قابلة للتجديد لمرة واحدة من أجل مكافحة "جميع أشكال الانفراد بالسلطة"، حسبما أكدته يومية المجاهد في افتتاحيتها ليوم الخميس.

وأشارت اليومية إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "الوفي بالتزاماته" قد سطر الطريق في إطار المهمة المسندة لأحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكونة من 17 عضوا، المكلفة بتحليل وتقييم تنظيم مؤسسات الدولة وسيرها من كل الجوانب.

وأكدت الافتتاحية أن ورشة مراجعة الدستور قد أُطلقت لإحداث "القطيعة التامة والنهائية" مع النظام القديم الذي عهد "الانزلاقات الاستبدادية"، و وضع "أسس الجمهورية الجديدة" القائمة على التوازنات الفعالة.

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وبالنسبة ليومية المجاهد، فإن ديناميكية التغيير هذه التي جاءت من خلال وضع حكومة كفاءات، تساهم في إعادة تشييد الجمهورية بكل تفرعاتها من أجل ضمان بناء "دولة القانون التي تخدم الشعب وحماية حقوق مواطنيه وتعزيز الديمقراطية التشاركية".

وأضافت اليومية أن المشروع الذي سيقدم للبرلمان قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، سيوقع بشكل نهائي على "عقد ميلاد الجمهورية الجديدة".

كلـمات مفتـاحيــة :
التعديل المعمق للدستور بمثابة الحجر الأساس للجمهورية الجديدة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 11:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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