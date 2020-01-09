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الجزائر تقدم تعازيها الى عائلات ضحايا حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 09:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الجزائر تقدم تعازيها الى عائلات ضحايا حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

الجزائر - قدمت الجزائر تعازيها الى عائلات ضحايا حادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية لدى إقلاعها من مطار طهران اليوم الأربعاء والذي اودى بحياة كل ركابها.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف" تلقينا ببالغ الأسى والتأثر نبأ سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية لدى إقلاعها من مطار طهران اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020 ووفاة جميع ركابها ً من جنسيات مختلفة".

وعلى إثر هذا الحادث المأساوي-يضيف السيد عبد العزيز بن علي الشريف- " تتقدم الجزائر بأخلص التعازي إلى عائلات الضحايا. كما تعبر عن أصدق مشاعر التضامن والمواساة مع حكومات كل من إيران وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وألمانيا وبريطانيا في هذه الظروف الأليمة".

وكانت طائرة الركاب من طراز بيونغ 737 تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها صباح اليوم الاربعاء  من مطار طهران الدولي و على  متنها 170 راكبا .

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 10:10
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الجزائر تقدم تعازيها الى عائلات ضحايا حادث سقوط الطائرة الاوكرانية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 09:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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