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المجلس الاسلامي الأعلى يثمن مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بما "يستجيب لطموحات الشعب ويؤسس لجمهورية جديدة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

الجزائر- ثمن المجلس الاسلامي الاعلى, يوم الأربعاء, مبادرة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بخصوص تعديل الدستور, داعيا الشعب الجزائري الى الانخراط في هذا المسعى الذي يستجيب لطموحاته ويؤسس لجمهورية جديدة.

ودعا المجلس في بيان أصدره عقب أشغال دورته العادية ال70, الشعب الجزائري الى الانخراط في "بناء مؤسسات الدولة من خلال دستور جديد يستجيب للواقع ويلبي آمال وتطلعات الشعب ويؤسس لجمهورية جديدة تستلهم روحها من ثورة أول نوفمبر ومبادئ الاسلام".

كما اشاد بمبادرة الحوار وسياسة "اليد الممدودة" التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل "بناء الاخوة الوطنية وتجاوز المحن والازمات", مناشدا الشعب الجزائري بالعمل في سبيل "الحفاظ على وحدة الوطن وانسجامه الاجتماعي واستقراره".

وأوضح المجلس أن "المغالبة تكون بالسلوك الحضاري وبوسائل الاقناع وتحمل المسؤولية من خلال الانخراط في العمل الجمعوي والتمثيلي".

وبخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي, فقد اعتبرها المجلس بمثابة "انتصار للشعب الجزائري", داعيا في ذات الوقت الى "اليقظة والتبصر لما يحاك ضد الوطن وما ينتظره من تحديات ومخاطر", مؤكدا أن "أفضل سلاح لإحباط المؤامرات وضمان أمن الوطن ووحدته يكمن في وحدة الشعب وتضامنه".

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 19:32
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المجلس الاسلامي الأعلى يثمن مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بما "يستجيب لطموحات الشعب ويؤسس لجمهورية جديدة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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