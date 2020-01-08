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باتنة: المجاهد والإعلامي العربي مومن يوارى الثرى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

باتنة - ووري الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة جثمان المرحوم المجاهد والإعلامي العربي مومن, في جو مهيب.

وحضر مراسم الدفن إلى جانب السلطات المحلية, التي كان يتقدمها والي باتنة, فريد محمدي وعائلة الفقيد ومجاهدون وأصدقاء المرحوم من ولايات باتنة وبرج بوعريريج وسطيف وكذا جمع غفير من المواطنين.

و كان المرحوم المجاهد والإعلامي العربي مومن قد وافته المنية مساء أمس الثلاثاء عن عمر ناهز ال 85 سنة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش, حسب عائلته.

والتحق العربي مومن بصفوف الثورة التحريرية في مايو 1956 خلال إضراب الطلبة الجزائريين, فيما تلقى تكوينا في تونس في التمريض واللاسلكي ليلقى عليه القبض من طرف قوات المستعمر عند عودته إلى أرض الوطن وزج به في عديد السجون منها قصر الطير بسطيف, ليلتحق مجددا بعد إطلاق سراحه بصفوف الثورة التحريرية مواصلا الكفاح إلى غاية الاستقلال.

وعمل الفقيد بمحطة باتنة الإذاعية التي بدأت البث عقب الاستقلال مباشرة إلى جانب الإعلامي المرحوم ابراهيم بلبحري, كما شغل بعدها منصب محافظ ولائي لحزب جبهة التحرير الوطني وتقلد عدة مسؤوليات في قطاع التربية بكل من باتنة وبرج بوعريريج.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: المجاهد والإعلامي العربي مومن يوارى الثرى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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