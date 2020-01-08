رئيس الجمهورية يصدر قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة  الدستور

الجزائر - أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه، جاء "تجسيدا لالتزام كان السيد رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية".

و أضاف ذات المصدر: "يعتزم رئيس الجمهورية القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه، التي أنشأت بغرض "المساهمة في تحقيق هذا الهدف"، سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي "يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك".

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و ستتولى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".

كما ستتولى هذه اللجنة أيضا "اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية"، يضيف المصدر ذاته.

و أشار البيان إلى أنه "يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة".

و عقب ذلك، "سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة"، و بعد ذلك "سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي"، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.

قائمة اعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء عن قرار إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور فيما يلي قائمة أعضاءها .

ويراس هذه اللجنة السيد احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الامم المتحدة فيما تم تعيين السيد وليد عقون مقررا عاما للجنة.