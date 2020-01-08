رئيس الجمهورية يصدر قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة  الدستور

و أوضح البيان أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه، جاء "تجسيدا لالتزام كان السيد رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية".
و أضاف ذات المصدر: "يعتزم رئيس الجمهورية القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه، التي أنشأت بغرض "المساهمة في تحقيق هذا الهدف"، سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي "يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك".
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و ستتولى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا "اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية"، يضيف المصدر ذاته.
و أشار البيان إلى أنه "يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة".
و عقب ذلك، "سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة"، و بعد ذلك "سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي"، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.
قائمة اعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء عن قرار إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور فيما يلي قائمة أعضاءها .
ويراس هذه اللجنة السيد احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الامم المتحدة فيما تم تعيين السيد وليد عقون مقررا عاما للجنة.
-- السيد عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار.
-- السيدة سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
-- السيد بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.
-- السيد مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.
-- السيدة مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.
-- السيد عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.
-- السيد نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.
-- السيدة صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.
-- السيدة سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
-- السيد خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.
-- السيدة موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة.
-- السيد عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.
-- السيدة نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.
-- السيد مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر.
-- السيد فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.