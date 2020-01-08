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رئيس الجمهورية يكلف أحمد لعرابة برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 12:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرات
رئيس الجمهورية يكلف أحمد لعرابة برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور

الجزائر - إستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي و العضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.

و جرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.

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 و في تصريح أدلى به للصحافة، قال السيد لعرابة "لقد حظيت باستقبال من طرف رئيس الجمهورية الذي شرفني برئاسة لجنة مكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور وإني أشكره على الثقة التي وضعها في شخصي".

و أفاد السيد لعرابة بأن هذه اللجنة تتكون من "كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني، سيما القانون الدستوري"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فرص أخرى لإعطاء المزيد من التفاصيل حول المهمة التي كلف بها أعضاء اللجنة المذكورة.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 14:11
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رئيس الجمهورية يكلف أحمد لعرابة برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 12:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرة   شارك

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