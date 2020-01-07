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الجزائر وتركيا تتفقان على بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
الجزائر وتركيا تتفقان على بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا صورة وأج

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم, الثلاثاء, بالجزائر العاصمة, وزير خارجية تركيا,السيد مولود جاويش أوغلو, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه "في بداية اللقاء, نقل الوزير الضيف تهاني الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السيد الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية, وقدم له تعازيه في وفاة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح طيب الله ثراه".

و اشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء "تناول المستوى الجيد للعلاقات الثنائية, وكيفية إعطائها دفعا قويا على أسس جديدة, وتوسيع آفاقها إلى تعاون أعمق في المجال الاقتصادي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا".

كما تناول اللقاء,"الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية, التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة".

وأوضح البيان أنه "بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه, بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي, اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء, وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار, وعبرا عن أملهما في أن تكون الندوة الدولية المزمع تنظيمها حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل, الذي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية".

وفي نهاية اللقاء, أكد الطرفان "إرادتهما لإنعاش آليات التعاون القائمة, و وضع ميكانيزمات جديدة تمكن من إقامة تشاور استراتيجي على أعلى مستوى". كما وجه السيد رئيس الجمهورية "دعوة لرئيس جمهورية تركيا, السيد رجب طيب أردوغان, لزيارة الجزائر, وقد قبلها الطرف التركي على أن يحدد موعدها في الأيام القادمة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:06
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الجزائر وتركيا تتفقان على بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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