و جاء في بيان مصالح الوزير الأول "أنهيت اليوم الثلاثاء مهام كل من المديرالعام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي, وكذا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, منير حمايدية".
انهاء مهام المديرالعام للمؤسسة العمومية للتلفزيون والرئيس المديرالعام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشروالإشهار
أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 18:00 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 6 مرات
الجزائر- أعلنت مصالح الوزير الأول اليوم الثلاثاء عنانهاء مهام كل من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي, وكذا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار منير حمايدية.
كلـمات مفتـاحيــة :