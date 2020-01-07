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انهاء مهام المديرالعام للمؤسسة العمومية للتلفزيون والرئيس المديرالعام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشروالإشهار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 18:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
انهاء مهام المديرالعام للمؤسسة العمومية للتلفزيون والرئيس المديرالعام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشروالإشهار

الجزائر- أعلنت مصالح الوزير الأول اليوم الثلاثاء عنانهاء مهام كل من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي, وكذا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار منير حمايدية.

و جاء في بيان مصالح الوزير الأول "أنهيت اليوم الثلاثاء مهام كل من المديرالعام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي, وكذا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, منير حمايدية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 18:09
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انهاء مهام المديرالعام للمؤسسة العمومية للتلفزيون والرئيس المديرالعام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشروالإشهار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 18:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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