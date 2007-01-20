توقيف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة والمسيلة

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 6 جانفي 2020 ، عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والمسيلة /ن.ع.1، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بمنطقة جبل أوزينة، بلدية فيض البطمة، ولاية الجلفة/ن.ع.1".
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة و عين قزام وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ، (32) شخصا وضبطت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(11) مولد كهربائي و(09) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن بالإضافة إلى (32) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.
وأضاف ذات المصدر أن حرس السواحل بكل من الشلف (الناحية العسكرية الاولى) وسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة) وبني صاف (الناحية العسكرية الثانية)، أحبطت من جهة اخرى محاولات هجرة غير شرعية لـ (57) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (22) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وإن أميناس.