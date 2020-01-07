Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية التركي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 12:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية التركي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لبحث التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا.

وقد حضر اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وسفير الجزائر لدى تركيا مراد عجابي.

إقرأ أيضا : السيد بوقدوم يتحادث مع نظيره التركي

وكان وزير الشؤون الخارجية التركي قد أجرى محادثات مع نظيره الجزائري في وقت سابق اليوم.

وقد شرع السيد أوغلو، أمس الاثنين، في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر تتمحور أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا والوسائل الواجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الراهنة وتفادي النتائج الوخيمة الناجمة عن تفاقم الوضع على الشعب الليبي الشقيق وكذا البلدان المجاورة والفضاء المتوسطي والإفريقي وحتى الى ابعد من ذلك، بالإضافة إلى استعراض واقع العلاقات الثنائية ووسائل إعطائها دفعا أكبرا في جميع المجالات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 12:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية التركي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 12:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.07

أهم زبائن الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

20.01.07

أهم مموني الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

20.01.07

ارتفاع العجز التجاري للجزائر إلى 5،75 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019

20.01.07

تلمسان: رياضة المشي، ممارسة رياضية وترفيهية في انتشار

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.07

توقيف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة والمسيلة

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.06

سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية

20.01.06

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في زيارة الى الجزائر