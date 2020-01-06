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وزير الخارجية التركي يحل بالجزائر في زيارة تدوم يومين

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
وزير الخارجية التركي يحل بالجزائر في زيارة تدوم يومين

الجزائر- حل وزير الشؤون الخارجية التركي, مولود جاويش أوغلو, مساء يوم الاثنين, بالجزائر في زيارة تدوم يومين.

وكان في استقبال السيد أوغلو بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم.

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آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 20:37
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وزير الخارجية التركي يحل بالجزائر في زيارة تدوم يومين
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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