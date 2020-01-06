وزير الخارجية التركي يحل بالجزائر في زيارة تدوم يومين

وكان في استقبال السيد أوغلو بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم.
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الجزائر- حل وزير الشؤون الخارجية التركي, مولود جاويش أوغلو, مساء يوم الاثنين, بالجزائر في زيارة تدوم يومين.
وكان في استقبال السيد أوغلو بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم.
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