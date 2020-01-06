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بوقادوم يتحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
بوقادوم يتحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, محادثات هاتفية, مع الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيراس, وعدد من نظرائه الاجانب, حسب ما افاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بوقادوم "أجرى أمس الاحد وخلال نهاية الاسبوع الفارط محادثات هاتفية مع الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيراس, وكذا مع نظرائه المصري سامح شكري والاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والفرنسي جون ايف لودريون والمالي تييبيلي درامي وكذا النيجري كالا أونكوراو والتشادي محمد زين شريف".

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بوقادوم يتحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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