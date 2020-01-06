الجزائر تدين ب قوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس -

منتدى أدرار2020 : المؤسسات الناشئة رهان حقيقي للاقتصاد الحديث والرقمي -

المحادثات بين الرئيس تبون وفايز السراج تتوسع الى وفدي البلدين -

صناعة كيماوية: توقيع اتفاقية-اطار بين سونلغاز والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية -

الشلف: تصنيف 4 مواقع أثرية ضمن قائمة الجرد الإضافي -

باتنة: الدعوة إلى أهمية إحياء الرسم العثماني للمصحف الشريف -

الدعوة إلى تكييف القوانين المتعلقة بتسيير المؤسسات الناشئة مع الأنشطة الإبتكارية الحديثة -

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية -

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي -

ضرورة ادراج التكفل بظاهرة العنف لدى الفئات الهشة بالمخطط الوطني الإستراتيجي لمكافحة السيدا -

فايز السراج يحل بالجزائر -

محاربة الجريمة بولاية الجزائر: معالجة 1600 قضية خلال شهر ديسمبر 2019 -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -

مستشفى الأم والطفل بسطيف: استئصال بنجاح كيس غشائي يزن 3 كلغ لامرأة -

تجارة خارجية: إنخفاض أسعار السلع عند التصدير وإرتفاعها عند الاستيراد خلال ال 9 أشهر الاولى من 2019 -

لبنان في 2019: تأزم الوضع السياسي في ظل صعوبات اقتصادية -

سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية -

جوائز ''الكاف'' 2019: بلومي يعتذر عن عدم التنقل إلى مصر لحضور الحفل -

الكأس العربية لكرة القدم لأقل من 20 سنة: إستدعاء 34 لاعبا لتربص تقييمي بسيدي موسى -