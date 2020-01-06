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الجزائر تدين ب"قوة" القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
الجزائر تدين ب&quot;قوة&quot; القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس

الجزائر - أدانت الجزائر ب"قوة" القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس, داعية الى تغليب المصلحة العليا والعودة السريعة الى "مسار الحوار الوطني الشامل في هذا البلد الشقيق والجار", حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن الجزائر "تدين بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس وخلف العديد من الضحايا, وتعتبر أن مثل هذه الأعمال, مهما كانت الأطراف الضالعة فيها, من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا".

وإذ تجدد الجزائر "رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا, فإنها --يضيف البيان-- "تناشد كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة الى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل الى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي السيد بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد".

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:54
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الجزائر تدين ب"قوة" القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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