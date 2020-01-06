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المحادثات بين الرئيس تبون وفايز السراج تتوسع الى وفدي البلدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
المحادثات بين الرئيس تبون وفايز السراج تتوسع الى وفدي البلدين صورة وأج

الجزائر - توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج, لتشمل وفدي البلدين.

وقد جرت المحادثات بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي, وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني عن الجانب الجزائري, وعن الجانب الليبي وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني, محمد الطاهر سيالة, وزير الداخلية فتحي باشاغا, ومستشار الامن القومي, تاج الدين محمد الرواقي.

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وكان السيد السراج قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة تندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيين لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 17:54
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المحادثات بين الرئيس تبون وفايز السراج تتوسع الى وفدي البلدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 16:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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