المحادثات بين الرئيس تبون وفايز السراج تتوسع الى وفدي البلدين

وقد جرت المحادثات بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي, وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني عن الجانب الجزائري, وعن الجانب الليبي وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني, محمد الطاهر سيالة, وزير الداخلية فتحي باشاغا, ومستشار الامن القومي, تاج الدين محمد الرواقي.
اقرأ أيضا: الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية
وكان السيد السراج قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة تندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيين لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".