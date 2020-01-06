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الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية صورة وأج

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج.

و جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

وكان السيد السراج قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا.

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وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول عبد العزيز جراد, و وزير الشؤون الخارجية  صبري بوقادوم و وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, كمال بلجود.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أوضح أن اللقاء الذي سيجريه رئيس الجمهورية مع السيد السراج يندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 15:37
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الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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