الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

و جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

وكان السيد السراج قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا.

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وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول عبد العزيز جراد, و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم و وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, كمال بلجود.