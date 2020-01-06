وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي يحل بالجزائر

الكأس العربية لكرة القدم لأقل من 20 سنة: إستدعاء 34 لاعبا لتربص تقييمي بسيدي موسى -

وزارة الدفاع الوطني تضع في الخدمة تطبيقة إعلامية جديدة -

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في زيارة الى الجزائر -

وهران: مصرع عامل و إصابة آخر في حادث انجراف تربة بعين الترك -

رئيس الجمهورية : من الضروري تبني نموذج اقتصادي متنوع ومتحررمن العوائق البيروقراطية -

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية -

الرئيس تبون: الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية -

الرئيس تبون: بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

استلام السيد مصيطفى لمهامه وزيرا منتدبا مكلفا بالإحصائيات والاستشراف -

توقيف 82 شخصا وحجز كميات من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج بالعاصمة وغليزان -

معسكر: تسليم أزيد من 1000 سكن من صيغة البيع بالإيجار خلال السداسي الجاري -

ايرادات جمركية: ارتفاع بنسبة 7ر5 % خلال الأشهر ال11 من سنة 2019 -

كرة القدم/الرابطة الأولى: وفاق سطيف يستفيق والكوكي يحدث الديكليك -

وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء: تحصيل أزيد من 135 مليار دج خلال 2019 -

مصارعة / بطولة الجزائر (أواسط): تألق مصارعي ولاية الجزائر -

أدرار: الدعوة إلى تكييف القوانين المتعلقة بتسيير المؤسسات الناشئة مع الأنشطة الإبتكارية الحديثة -

تيزي وزو: انطلاق النشاطات الخاصة بالاحتفال بيناير -

الشروع في توزيع 50 ألف كيس ورقي على مخابز ولاية الجزائر -