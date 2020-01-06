وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي يحل بالجزائر

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بحضور وزير الداخلية كمال بلجود.
ويرافق الدبلوماسي الليبي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين بالجزائر.
وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بحضور وزير الداخلية كمال بلجود.
ويرافق الدبلوماسي الليبي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.