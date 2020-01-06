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وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي يحل بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 12:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين بالجزائر.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بحضور وزير الداخلية كمال بلجود.

ويرافق الدبلوماسي الليبي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي يحل بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 12:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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