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رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في زيارة الى الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 11:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في زيارة الى الجزائر

الجزائر - يشرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج اليوم الاثنين في زيارة الى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان ان اللقاء الذي سيجريه السيد السراج مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يندرج  ضمن " المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 11:50
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رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في زيارة الى الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 11:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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