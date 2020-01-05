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الرئيس تبون يؤكد على ضرورة "إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية"

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 20:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الرئيس تبون يؤكد على ضرورة &quot;إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية&quot;

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية.

وأكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء على "إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وإيلاء الانشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها".

كما شدد السيد تبون على أهمية ربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح "قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي, سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة, وذلك عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة".

وفي مجال الاعلام,  أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين من خلال "تقديم الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل إلى ممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة, إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية".

 

 

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 21:10
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الرئيس تبون يؤكد على ضرورة "إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية"
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 20:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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