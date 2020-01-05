الرئيس تبون: "الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية"

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الأحد, أن الجزائر تتصدى "بكل قوة" لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية, مذكرا بالمبادئ التي تبقى تشكل "ركيزة التزامها إزاء قضايا السلم والأمن في منطقتنا وعبر العالم".

وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه "لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف", مضيفا أن "الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى, تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية. اقرأ أيضا: الرئيس تبون يؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم "إعادة النظر في منظومة الحكم"

وذكر السيد تبون بالمبادئ التي تبقى تشكل "ركيزة" التزام الجزائر إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم, فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة, لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

و في هذا الصدد, ركز رئيس الجمهورية على "البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي", والتي تعتبر اليوم --مثلما أضاف-- "مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار".