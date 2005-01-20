تنصيب الحكومة الجديدة من شأنه المساهمة في إخراج البلاد من "الركود الذي تعاني منه" (عهد 54)

وفي هذا الصدد, يرى حزب عهد 54 في بيان له من توقيع رئيسه علي فوزي رباعين أنه "من الأجدر منح مهلة للحكومة الحالية حتى يتسنى لنا أن نبادر في الحكم عليها رغم النقائص التي تشوبها", معتبرا أن ما حدث مؤخرا من "إطلاق سراح معتقلي الرأي كان مؤشرا إيجابيا دعا إليه الحزب منذ البداية من أجل إنجاح أي مبادرة حوار كما دعا إليه رئيس الجمهورية مؤخرا". واضاف أنه "يتحفظ" على بعض النقاط, أهمها أن الوزارات السيادية "لا تغير فيها", وأن "عدد الحقائب جاوزت المعقول في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وكذا استحداث وزارات منتدبة داخل وزارات, مما يؤدي إلى تداخل المصالح وغياب الدور الفعلي لهذه الأخيرة فتندثر معها حقوق المواطن ومصالحه".