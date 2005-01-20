Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب الحكومة الجديدة من شأنه المساهمة في إخراج البلاد من "الركود الذي تعاني منه" (عهد 54)

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر,- أكد حزب عهد 54, يوم الأحد, أن تنصيب الحكومة الجديدة من شأنه أن يساهم في "الدفع قدما نحو الخروج من الركود الذي تعاني منه البلاد في عدة مجالات", مشيرا إلى وجوب منح الحكومة الحالية "مهلة قبل الحكم عليها".

وفي هذا الصدد, يرى حزب عهد 54 في بيان له من توقيع رئيسه علي فوزي رباعين أنه "من الأجدر منح مهلة للحكومة الحالية حتى يتسنى لنا أن نبادر في الحكم عليها رغم النقائص التي تشوبها", معتبرا أن ما حدث مؤخرا من "إطلاق سراح معتقلي الرأي كان مؤشرا إيجابيا دعا إليه الحزب منذ البداية من أجل إنجاح أي مبادرة حوار كما دعا إليه رئيس الجمهورية مؤخرا".      واضاف أنه "يتحفظ" على بعض النقاط, أهمها أن الوزارات السيادية "لا تغير فيها", وأن "عدد الحقائب جاوزت المعقول في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وكذا استحداث وزارات منتدبة داخل وزارات, مما يؤدي إلى تداخل المصالح وغياب الدور الفعلي لهذه الأخيرة فتندثر معها حقوق المواطن ومصالحه".

وأشار في سياق متصل إلى أنه منذ بداية الحراك كان حزب عهد 54 "متخندقا مع مطالب الشعب التي كانت في مجملها شرعية وساهم في عدة لقاءات من أجل تسريع حلحلة الأزمة واحتوائها".

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب الحكومة الجديدة من شأنه المساهمة في إخراج البلاد من "الركود الذي تعاني منه" (عهد 54)
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.05

سبر آراء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية: الجزائريان محرز وبونجاح والمنتخب الوطني ضمن…

20.01.05

ألعاب القوى/ المهرجان الوطني للعدو الريفي: تغيير في أجندة 2019-2020

20.01.05

تنس: بطولة شمال افريقيا لأقل من 14 و 16 سنة من 10 الى 18 يناير بالجزائر العاصمة

20.01.05

استلام السيد مصيطفى لمهامه وزيرا منتدبا مكلفا بالإحصائيات والاستشراف

20.01.05

توقيف 82 شخصا وحجز كميات من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج بالعاصمة وغليزان

20.01.05

معسكر: تسليم أزيد من 1000 سكن من صيغة البيع بالإيجار خلال السداسي الجاري

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: حضور 58 فنانا

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

20.01.01

تتويج الدكتور الناقد "محمد الصالح باوية" بوسام أحسن كاتب في جائزة السنام الذهبي