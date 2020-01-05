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 القضاء على ارهابيين اثنين بتيبازة

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 14:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الاحد بتيبازة على إرهابيين (02) وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن، بلدية مسلمون بولاية تيبازة/ن.ع.1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 05 يناير 2020، على إرهابيين (2) وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) قناصة وكمية من الذخيرة".

وأبرزت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية "التي ما تزال متواصلة، تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

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 القضاء على ارهابيين اثنين بتيبازة
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 14:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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