كشف وتدمير 24 مخبأ للجماعات الإرهابية و 21 قنبلة تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وتيبازة

الجزائر - دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت بكل من سكيكدة وتيبازة، 24 مخبأ للجماعات الإرهابية و 21 قنبلة تقليدية الصنع، حسبما أفاد به، يوم الأحد، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات وتبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد الدخيل، بلدية وادي الزهور بولاية سكيكدة/الناحية العسكرية 5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 يناير 2020، (20) مخبأ للجماعات الإرهابية و(20) قنبلة تقليدية الصنع و(250) كيلوغرام من مادة الأمونيترات بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".

كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي "إثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن، بلدية مسلمون بولاية تيبازة/ن.ع.1، أربعة (04) مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى"، يضيف ذات المصدر.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4 "(22) شخصا وضبطت شاحنة ومركبة (01) رباعية الدفع و(35) مولد كهربائي و(27) مطرقة ضغط وأغراض أخرى".

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بغرداية/ن.ع.4، "تاجري (02) مخدرات وضبطت (1،135) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(63100) قرص مهلوس"، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأم البواقي/ن.ع.5، "تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (614) قرص مهلوس".

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ "(46) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم/ن.ع.2 وسكيكدة/ن.ع.5".