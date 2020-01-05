حمزة آل سيد الشيخ: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية (سيرة ذاتية مقتضبة)

تاريخ و مكان الازدياد : 16 ابريل 1983 بمتليلي (غرداية)
الشهادات:
- مهندس دولة في البيئة: 2002.
- مهندس دولة في البيولوجيا : 2012
المناصب التي شغلها:
- وزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية في يناير 2020.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السيد حمزة ال سيد الشيخ وزيرا منتدبا مكلفا بالبيئة الصحراوية، في الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الاول عبد العزيز جراد، اليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزير المنتدب:
تاريخ و مكان الازدياد : 16 ابريل 1983 بمتليلي (غرداية)
الشهادات:
- مهندس دولة في البيئة: 2002.
- مهندس دولة في البيولوجيا : 2012
المناصب التي شغلها:
- وزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية في يناير 2020.