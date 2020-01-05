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حمزة آل سيد الشيخ: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية (سيرة ذاتية مقتضبة)

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 09:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السيد حمزة ال سيد الشيخ وزيرا منتدبا مكلفا بالبيئة الصحراوية، في الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الاول عبد العزيز جراد، اليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزير المنتدب:

تاريخ و مكان الازدياد : 16 ابريل 1983 بمتليلي (غرداية)

 

الشهادات:

 

- مهندس دولة في البيئة: 2002.

- مهندس دولة في البيولوجيا : 2012

 

المناصب التي شغلها:

 

- وزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية في يناير 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
حمزة آل سيد الشيخ: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية (سيرة ذاتية مقتضبة)
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 09:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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