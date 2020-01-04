رشيد بلادهان يستلم مهامه الجديدة ككاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج

وقد أشرف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، على تنصيب كاتب الدولة الجديد الذي شغل قبل هذا منصب الامين العام بوزارة الشؤون الخارجية، خلال حفل حضره إطارات الوزارة.
وبالمناسبة، نوه السيد بوقدوم بخصال السيد بلادهان الذي قال عنه بانه أدى مهامه السابقة بكل "كفاءة"، متمنيا له "كل التوفيق والنجاح".
وأكد وزير الشؤون الخارجية انه ينتظر "الكثير" من كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج.
واعتبر السيد بلادهان من جهته بان تعيينه في هذا المنصب "شرف كبير" له، مؤكدا بانه سيبذل "قصارى جهده لتجسيد ما صرح به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مباشرة بعد الاعلان عن فوزه برئاسة الجمهورية بخصوص التكفل بالجالية الوطنية بالخارج وبالكفاءات الوطنية على أحسن وجه".
وعبر في نفس السياق عن يقينه بانه سيحظى بدعم وزير الشؤون الخارجية وكل اطارات الوزارة للقيام بمهمته.