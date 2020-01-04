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يوسف بلمهدي ، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف (سيرة ذاتية مقتضبة)

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر  - عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السيد يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية و الأوقاف في الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الأول عبد العزيز جراد. اليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزير:

ولد السيد بلمهدي يوم 29 سبتمبر 1963 بمدينة بوسعادة (المسيلة) و هو متحصل على شهادة دكتوراه في علوم الفقه الاسلامي من جامعة الجزائر.

كما شغل منصب وزير الشؤون الدينية و الأوقاف في مارس 2019 .

وأعيد تعيينه وزيرا للشؤون الدينية و الأوقاف في يناير 2020 .

كلـمات مفتـاحيــة :
يوسف بلمهدي ، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف (سيرة ذاتية مقتضبة)
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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