يوسف بلمهدي ، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف (سيرة ذاتية مقتضبة)

ولد السيد بلمهدي يوم 29 سبتمبر 1963 بمدينة بوسعادة (المسيلة) و هو متحصل على شهادة دكتوراه في علوم الفقه الاسلامي من جامعة الجزائر.
كما شغل منصب وزير الشؤون الدينية و الأوقاف في مارس 2019 .
وأعيد تعيينه وزيرا للشؤون الدينية و الأوقاف في يناير 2020 .
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السيد يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية و الأوقاف في الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الأول عبد العزيز جراد. اليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزير:
ولد السيد بلمهدي يوم 29 سبتمبر 1963 بمدينة بوسعادة (المسيلة) و هو متحصل على شهادة دكتوراه في علوم الفقه الاسلامي من جامعة الجزائر.
كما شغل منصب وزير الشؤون الدينية و الأوقاف في مارس 2019 .
وأعيد تعيينه وزيرا للشؤون الدينية و الأوقاف في يناير 2020 .