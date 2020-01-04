الطيب زيتوني: وزير المجاهدين (سيرة ذاتية مقتضبة)

تاريخ و مكان الازدياد : 24 سبتمبر 1956 بوهران
حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق سنة 1987
المناصب التي شغلها:
- استاذ بوهران من سنة 1977 الى 1978.
- موظف بوزارة المجاهدين من سنة 1978 الى 1993.
- مدير المجاهدين بولاية وهران من سنة 1993 الى 1996.
- مدير المجاهدين بولاية مستغانم من سنة 1997 الى 1998.
- مدير المجاهدين بولاية مستغانم من سنة 2003 الى 2005.
- مدير المجاهدين بولاية تلمسان من 2005 الى 2011.
- مدير المجاهدين بولاية معسكر من سنة 2011 الى 2013.
- وزير المجاهدين سنة 2014.
- اعيد تعيينه وزيرا للمجاهدين في يناير 2020.