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الطيب زيتوني: وزير المجاهدين (سيرة ذاتية مقتضبة)

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السيد الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، في الحكومة التي يقودها الوزير الاول عبد العزيز جراد، اليكم السيرة  الذاتية المقتضبة للوزير:

تاريخ و مكان الازدياد : 24 سبتمبر 1956 بوهران

حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق سنة 1987

المناصب التي شغلها:

- استاذ بوهران من سنة 1977 الى 1978.

- موظف بوزارة المجاهدين من سنة 1978 الى 1993.

- مدير المجاهدين بولاية وهران من سنة 1993 الى 1996.

- مدير المجاهدين بولاية مستغانم من سنة 1997 الى 1998.

- مدير المجاهدين بولاية مستغانم من سنة 2003 الى 2005.

- مدير المجاهدين بولاية تلمسان من 2005 الى 2011.

- مدير المجاهدين بولاية معسكر من سنة 2011 الى 2013.

- وزير المجاهدين سنة 2014.

- اعيد تعيينه وزيرا للمجاهدين في يناير 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطيب زيتوني: وزير المجاهدين (سيرة ذاتية مقتضبة)
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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