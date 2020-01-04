بلقاسم زغماتي: وزير العدل حافظ الأختام (سيرة ذاتية مقتضبة)

تاريخ و مكان الازدياد : 2 يناير 1957 بقوراية (تيبازة)
حاصل على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة، القسم القضائي.
المناصب التي شغلها:
- قاضي لدى محكمة قصر البخاري من سنة 1983 الى 1986.
- قاضي لدى محكمة شرشال من سنة 1981 الى 1983.
- قاضي لدى محكمة الشلف من سنة 1986 الى 1987.
- نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء البليدة من سنة 1986 الى 1989.
- قاضي لدى محكمة العفرون من سنة 1989 الى 1990.
- قاضي لدى محكمة حسين داي من 1990 الى 1993.
- نائب عام مساعد لدة مجلس قضاء الجزائر من سنة 1994 الى 1996.
- نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة من سنة 1996 الى 2000.
- نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف من سنة 2000 الى 2003.
- نائب عام لدى مجلس قضاء وهران من سنة 2003 الى 2007.
- نائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر من سنة 2007 الى 2016.
- نائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر سنة 2019.
- وزير العدل حافظ الاختام سنة 2019.
- اعيد تعيينه وزيرا للعدل حافظا للأختام في يناير 2020.