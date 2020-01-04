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بلقاسم زغماتي: وزير العدل حافظ الأختام (سيرة ذاتية مقتضبة)

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظ للأختام، في الحكومة التي يراسها الوزير الاول عبد العزيز جراد، اليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزير:

تاريخ و مكان الازدياد : 2 يناير 1957 بقوراية (تيبازة)

حاصل على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة، القسم القضائي.

المناصب التي شغلها:

 - قاضي لدى محكمة قصر البخاري من سنة 1983 الى 1986.

- قاضي لدى محكمة شرشال من سنة 1981 الى 1983.

- قاضي لدى محكمة الشلف من سنة 1986 الى 1987.

- نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء البليدة من سنة 1986 الى 1989.

- قاضي لدى محكمة العفرون من سنة 1989 الى 1990.

- قاضي لدى محكمة حسين داي من 1990 الى 1993.

- نائب عام مساعد لدة مجلس قضاء الجزائر من سنة 1994 الى 1996.

- نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة من سنة 1996 الى 2000.

- نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف من سنة 2000 الى 2003.

- نائب عام لدى مجلس قضاء وهران من سنة 2003 الى 2007.

- نائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر من سنة 2007 الى 2016.

- نائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر سنة 2019.

- وزير العدل حافظ الاختام سنة 2019.

- اعيد تعيينه وزيرا للعدل حافظا للأختام في يناير 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
بلقاسم زغماتي: وزير العدل حافظ الأختام (سيرة ذاتية مقتضبة)
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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