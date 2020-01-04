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محمد واجعوط يستلم مهامه على رأس وزارة التربية الوطنية

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر  - استلم محمد واجعوط، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه الجديدة على رأس وزارة التربية الوطنية، خلفا للسيد عبد الحكيم بلعابد، وهذا على إثر تعيين أعضاء الحكومة الجيدة بقيادة الوزير الاول عبد العزيز جراد.

وتقدم السيد واجعوط في كلمة له بالمناسبة بتشكراته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الثقة التي حظي بها لتولي هذا المنصب، معتبرا هذا التكليف بمثابة "حمل ثقيل بالنظر للتحديات والرهانات المتعددة والمتشعبة التي تواجه البلاد في شتى الميادين".

وأكد عزمه على بذل "كل ما في وسعه، بالتعاون مع جميع إطارات وعمال التربية والشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ، للبحث عن الحلول الناجعة لمشاكل القطاع" .

وشدد على أهمية "استرجاع الثقة لبلوغ ما نصبو إليه جميعا"، داعيا الى "تضافر جهود الجميع لخدمة قطاع التربية وتمكين البلاد من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

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محمد واجعوط يستلم مهامه على رأس وزارة التربية الوطنية
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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