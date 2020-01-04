السيد شحات يتسلم مهامه على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالفلاحة الصحراوية والجبلية

وخلال مراسم استلام المهام التي جرت بحضور إطارات القطاع، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، على أهمية هذه الوزارة المنتدبة الجديدة التي ستأخذ على عاتقها "مسؤولية تنمية المناطق الصحراوية و الجبلية بالنظر لأهمية هذه الاقاليم الأساسية في التنمية الريفية و خلق الثروة و مناصب الشغل و تعزيز الامن الغذائي للبلاد و تنويع الاقتصاد بطريقة فعالة وناجعة".
ولدى تهنئته على الثقة على منحها رئيس الجمهورية للسيد شحات، أكد السيد عماري أن الوزير المنتدب سيجد "كل الدعم والمساعدة لإنجاح لمهامه" معربا عن ثقته في أن "القدرات العلمية والتجربة والحنكة التي يتميز بها ستكون اضافة للقطاع والبلاد".
وجدد السيد عماري التزامه بالعمل على" ترقية التنسيق و تفعيل جميع القدرات البشرية و الإبداعية في القطاع و تجنيد المهنيين و زيادة التنسيق بينهم من أجل ازدهار الفلاحة و المناطق الريفية و تنمية الأقاليم و كذا المشاركة في ترقية الصادرات و تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل واستقطاب الشباب الحاملين للمهارات والقدرات الابتكارية".
كما أكد حرصه على "اعطاء جميع الفرص لممارسة المسؤولية لفائدة الشباب الحاملين للكفاءات العليا خدمة للفلاحة في البلاد".
من جهته، عبر السيد شحات عن امتنانه للثقة الموضوعة في شخصه من طرف رئيس الجمهورية معربا عن عزمه على بذل كل الجهود لتنمية المناطق الصحراوية و الجبلية بالجزائر.