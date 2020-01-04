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كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - تسلم السيد كمال ناصري، اليوم السبت، مهامه الجديدة على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة، خلفا للسيد كمال بلجود الذي عين وزيرا للداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم.

وخلال مراسم استلام وتسليم المهام التي تمت بمقر وزارة السكن، شكر السيد ناصري رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على الثقة التي وضعها فيه ليتولى تسيير شؤون هذا القطاع الحساس.

  كما شكر الوزير الذي سبقه معتبرا ان وزارتي السكن و الداخلية "قطاعان يعملان جنبا إلى جنب لكي يصلا سويا لتهيئة و تطوير المدينة والعمران".  

و أضاف الوزير الجديد أن "الجهود متواصلة و الطموحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير القطاع في اطار التنمية المستدامة".

و كشف عن وضع مخطط  جديد للمراحل القادمة في قطاعه مشيرا الى أن برنامج الرئيس تبون قد خص قطاع السكن بالأهمية اللازمة .

و أكد أن اطارات  القطاع "مجندون للوصول الى الهدف المرجو الا و هو القضاء نهائيا على أزمة السكن و السكنات الهشة بصفة خاصة و كذا الاستجابة لانشغالات المواطنين الذين ينتظرون الكثير من القطاع للحصول على سكن لائق".

 بدوره، شكرالسيد كمال بلجود رئيس الجمهورية الذي وضع فيه الثقة ليتولى تسيير شؤون وزارة الداخلية، معتبرا ان خلفه السيد ناصري، و هو ابن القطاع، "يتوفر على الكفاءات التي تسمح له  بتسيير البرنامج الرئاسي  الطموح الذي يتطلب تجنيد كل الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة".

كما ذكر بأن قطاع السكن يعد من "أولويات" الرئيس تبون الذي التزم بالقضاء على كل السكنات الهشة و كذا على أزمة السكن.

و كان السيد ناصري يشغل منصب أمين عام لوزارة السكن قبل تعيينه على رأس القطاع. 

آخر تعديل على السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:54
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كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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