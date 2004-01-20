كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، من كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جانفي 2020، ثلاثة عشر (13) قذيفة وقنبلة (01) تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى/ن.ع.1".

وفي إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ ن.ع.4، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب500 كيلوغرام، كما حجزت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني 136 كيلوغرام من نفس المادة بمغنية/ن.ع.2 والوادي/ن.ع. 4".

وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بالمدية/ن.ع.1 "تسعة (09) تجار مخدرات وضبطوا 6073 قرص مهلوس وثلاث (03) سيارات سياحية ومبلغ مالي يقدر ب70 مليون سنتيم، فيما حجزت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بجانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6 ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع و 13 مولدا كهربائيا وثماني (08) مطارق ضاغطة وخمس (05) آلات لتكسير الحجارة وخمس (05) آلات للحفر وأغراض أخرى".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية لـ151 شخص على متن قوارب مطاطية بوهران/ن.ع.2 الطارف/ن.ع.5، تيبازة والشلف/ن.ع.1، فيما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تندوف/ن.ع.3 وجانت/ ن.ع.4".