Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، من كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جانفي 2020، ثلاثة عشر (13) قذيفة وقنبلة (01) تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى/ن.ع.1".

وفي إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ ن.ع.4، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب500 كيلوغرام، كما حجزت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني 136 كيلوغرام من نفس المادة بمغنية/ن.ع.2 والوادي/ن.ع. 4".

وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بالمدية/ن.ع.1 "تسعة (09) تجار مخدرات وضبطوا 6073 قرص مهلوس وثلاث (03) سيارات سياحية ومبلغ مالي يقدر ب70 مليون سنتيم، فيما حجزت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بجانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6 ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع و 13 مولدا كهربائيا وثماني (08) مطارق ضاغطة وخمس (05) آلات لتكسير الحجارة وخمس (05) آلات للحفر وأغراض أخرى".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية لـ151 شخص على متن قوارب مطاطية بوهران/ن.ع.2 الطارف/ن.ع.5، تيبازة والشلف/ن.ع.1، فيما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تندوف/ن.ع.3 وجانت/ ن.ع.4".

كلـمات مفتـاحيــة :
كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.04

عبد الرحمن بن بوزيد و جمال بن باحمد يستلمان مهامهما كوزير للصحة و وزير منتدب مكلف…

20.01.04

سيد علي خالدي يتسلم مهامه على رأس وزارة شباب ورياضة

20.01.04

كمال رزيق يستلم مهامه كوزير التجارة

20.01.04

كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة

20.01.04

كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى

20.01.04

حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019