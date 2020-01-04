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رئيس الجمهورية يتلقى إخطارا من السيد بن صالح لإنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 12:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
رئيس الجمهورية يتلقى إخطارا من السيد بن صالح لإنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة.

وقد بعث إليه السيد رئيس الجمهورية بالرد التالي:

 

السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة،

أخي العزيز، تفضلتم من خلال مراسلتكم المؤرخة في 29 ديسمبر 2019 بإخطاري برغبتكم في إنهاء عهدتكم على رأس مجلس الأمة.

أشكركم على تخصيصكم لشخصي أولوية الإطلاع على قراركم وأغتنم هذه السانحة لأجدد لكم بالغ تقديري وامتنان الأمة، نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة وشعبنا، سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوما رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن. تفضلوا، السيد الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير".

آخر تعديل على السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:59
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رئيس الجمهورية يتلقى إخطارا من السيد بن صالح لإنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 12:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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