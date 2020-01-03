Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جبهة القوى الاشتراكية تعبر عن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
جبهة القوى الاشتراكية تعبر عن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا أرشيف

تيزي وزو - عبر حزب القوى الاشتراكية يوم الجمعة خلال تجمع  شعبي بتيزي وزو عن رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا الذي قد "يهدد السيادة الوطنية للجزائر و سلامتها الترابية".

في هذا الاطار, عبر الأمين الوطني الأول للحزب حكيم بلحسل خلال تنشيطه لتجمع بساحة المتحف بمناسبة احياء الذكرى ال4 لرحيل الزعيم الأسبق للحزب, حسين أيت أحمد الذي وافته المنية في 23 ديسمبر 2015, عن قلق حزب القوى الاشتراكية حيال أخر التطورات المسجلة في هذا البلد الجار.

و استطرد الأمين الوطني الأول يقول أن "جبهة القوى الاشتراكية تأمل أن تستخلص المجموعة الدولية و كذا دول المنطقة الاستنتاجات الملائمة من تجارب الماضي و من المآسي الانسانية الناجمة عن استفحال العنف و الفوضى".

وإذ ذّكر "بالحصيلة الكارثية" للتدخلات الأجنبية  في بعض البلدان, أشار السيد بلحسل أن "امم برمتها قد مُزقت و أُهلكت و ملايين الأشخاص قد ذهبت فريسة للنزوح و الموت و الاتجارات المتعددة و كذا للاستغلال".

و  في سياق أخر, أعرب السيد بلحسل عن "ارتياحه" لإطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية (الحراك), مجددا في هذا الصدد, الموقف التقليدي لتشكيلته السياسية بشأن "ضرورة الذهاب نحو المجلس التأسيسي كمخرج وحيد للأزمة السياسية في البلاد".

و تم خلال هذا التجمع الشعبي الاشادة بذاكرة الراحل حسين أيت أحمد الذي "كرس حياته لأجل الجزائر من خلال مكافحته المستعمر الفرنسي و نضاله من أجل الديمقراطية و الحريات" حيث يعد الفقيد حسب شهادات السيد لعسكري, منسق الهيئة الرئاسية للحزب و حكيم بلحسل أمينه الوطني الأول "أحد المدافعين المخلصين عن حقوق الانسان و القضايا العادلة".

آخر تعديل على الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 18:57
كلـمات مفتـاحيــة :
جبهة القوى الاشتراكية تعبر عن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.03

جبهة القوى الاشتراكية تعبر عن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا

20.01.03

سباحة / بطولة الجزائر بين الأندية لفئة "البراعم": اتحاد الجزائر يتوج باللقب

20.01.03

نتائج "معتبرة" للجيش في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة خلال 2019

20.01.03

جراد يتلقى "أخلص عبارات التهاني وأطيب التمنيات" بالنجاح من نظيره الفرنسي

20.01.03

كرة القدم / كأس العرب للأندية البطلة - ذهاب ربع النهائي: برنامج المقابلات

20.01.03

الحكومة الجديدة: جهاز تنفيذي ب39 عضوا و تعيين 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

مجمع سوناطراك سيمض قريبا عقد مع "تيكنيكاس رونيداس" و "سامسونغ" لإنجاز محطة تكرير بحاسي…

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي