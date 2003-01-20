نتائج "معتبرة" للجيش في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة خلال 2019

وأوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة والاستعداد الدائم, بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها, تميزت سنة 2019 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة, وذلك من خلال القضاء وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية".
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كما شملت هذه العمليات "المنظمة والمنسقة بين مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي-- يضيف ذات المصدر-- توقيف عدد كبير من المهربين واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات والوقود والسلع المحظورة, وهو ما يعكس إرادة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لإحباط المخططات الإجرامية وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد قواتنا المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني، وهو ما تبينه النتائج التالية".
ففي مجال مكافحة الارهاب كُللت مختلف العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي بـ:
- القضاء على (15) إرهابيا و توقيف (25) آخرين .
- (44) إرهابيا سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية.
- توقيف (245) عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
- العثور على (06) جثث للإرهابيين.
- (13) فردا من عائلات الإرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية.
- كشف و تدمير (295) مخبأ للإرهابيين و (09) ورشات لإعداد المتفجرات.
- استرجاع (649) قطعة سلاح كما يلي :( 116 كلاشنيكوف, 433 بندقية , 32 مسدسا, 38 رشاشا, 30 قاذف صواريخ).
- استرجاع (240) مخزن ذخيرة, (33) شريط ذخيرة, (193680) طلقة نارية من مختلف العيارات و(1725) مقذوف.
- كشف وتدمير (750) قنبلة تقليدية الصنع و(1891.4 كغ) من المواد المتفجرة.
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وحسب ذات المصدر فقد شملت الحصيلة, مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية, مشيرة الى أنه في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب
والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية, تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من تحقيق النتائج التالية:
- توقيف (723) تاجر مخدرات .
- توقيف (1909) مهربا لمختلف المواد والسلع.
- توقيف (3001) منقبا عن الذهب.
- حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 3 قنطار و 85 كيلوغرام من الكوكايين ، 478.15 قنطار من الكيف المعالج، و (470758) قرصا مهلوسا .
- حجز (872) عربة.
- حجز (10) طائرات بدون طيار .
- حجز (284) جهاز اتصال و(38) منظارا .
- حجز (786.9) قنطار و (244281) وحدة من التبغ .
- حجز (296513) وحدة من مختلف المشروبات .
- حجز (624.9) ط
ن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.
- حجز (918102) لترا من الوقود.
- حجز (985469) وحدة من المواد الصيدلانية.
- حجز (515) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى (3198) مولدا كهربائيا، (2188) مطرقة ضغط و(2672) كيس من خليط الذهب والحجارة و(66) آلة تكسير حجارة.
- حجز (59,7) كيلوغرام من الذهب.
- حجز (1229305) وحدة من الألعاب النارية.
- توقيف (4465) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة .
- إحباط (3053) محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ (331) شخص.