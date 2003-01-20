الحكومة الجديدة: جهاز تنفيذي ب39 عضوا و تعيين 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة

الجزائر- تتكون الحكومة الجديدة التي تم الكشف عنها, أمس الخميس, من طرف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد, من 39 عضوا مع تعيين 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة.

وقد عرفت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد, إنشاء وزارة جديدة و هي وزارة المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة و التي سيقودها ياسين جريدان و هذا تجسيدا للالتزامات التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية بفتح ورشات جديدة خاصة في المجال الاقتصادي. كما عرفت الحكومة إعادة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و التي استندت إلى الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي.

اقرأ أيضا: الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

أما الوزراء المنتدبون الذين تم تعيينهم في الحكومة الجديدة فيتعلق الأمر ببشير مصيطفى كوزير منتدب مكلف بالإحصائيات والاستشراف و بفؤاد شحات كوزير منتدب مكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية و عيسى بكاي كوزير منتدب مكلف بالتجارة الخارجية و عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد كوزير منتدب مكلفة بالصناعة الصيدلانية و حمزة السيد شيخي كوزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية و نسيم ضيافات كوزير منتدب مكلف بالحاضنات و ياسين وليد كوزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.

كما عرفت حكومة جراد تعيين رشيد بلادهان كاتبا للدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج وبشير يوسف سحايري كاتب دولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية وسليم دادة كاتب دولة المكلف بالإنتاج الثقافي وكذا نورالدين مرسلي كاتب دولة مكلف برياضة النخبة.

وتتكون هاته الحكومة التي ستعرف أول اجتماع لها بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يوم الأحد المقبل, من خمسة نساء وزراء. ويتعلق الأمر بهيام بن فريحة التي ستشرف على وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومليكة بن دودة وزيرة الثقافة وكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبسمة أزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان وكذا نصيرة بن حراث وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

اقرأ أيضا: أوسعيد: إجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل

وقد أبقت حكومة جراد على عدد من وزراء الحكومة السابقة في مناصيهم وهم صبري بوقادوم (وزير الشؤون الخارجية) وكمال بلجود (وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية) وبلقاسم زغماتي (وزير العدل حافظ الأختام) ومحمد عرقاب (وزير الطاقة) والطيب زيتوني (وزير المجاهدين وذوي الحقوق) وشريف عوماري (وزير الفلاحة والتنمية الريفية) ويوسف بلمهدي (وزير الشؤون الدينية والأوقاف).

ومن جهة أخرى, عرفت قائمة الحكومة الجديدة عودة وزراء سابقين وهم عبد الرحمان راوية الذي كلف مجددا بوزارة المالية وفاروق شيالي كوزير للأشغال العمومية والنقل وحسان مرموري كوزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وكذا سيد أحمد فروخي كوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

كما شهدت أول حكومة يعينها الرئيس تبون سبعة وعشرين (27) وجها جديدا من بينهم محمد أوجاوت وزيرا للتربية الوطنية وشمس الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي و إبراهيم بومزار وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا فرحات آيت علي إبراهيم وزيرا للصناعة والمناجم.