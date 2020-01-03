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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من بومرداس و ورقلة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من بومرداس و ورقلة (وزارة الدفاع)

الجزائر- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, أمس الخميس بكل من بومرداس و ورقلة ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 02 جانفي 2020, ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس/ ن ع 1 وورقلة/ن.ع.4".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة ببرج باجي مختار/ن.ع.6 وتندوف/ ن ع 3 وبسكرة/ن.ع.4, ثمانية (08) أشخاص وحجزت (04) شاحنات ومركبة (01) رباعية الدفع و(60000) لتر من الوقود الموجه للتهريب و(2.5)طن من مادة الفرينة و(5425) وحدة من مختلف المشروبات و(06) أجهزة كشف عن المعادن ومولد (01) كهربائي ومطرقة (01) ضغط".

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في نفس السياق, "ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3، (36,2) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (10137) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5".

من جهة أخرى, "أحبط حرس السواحل إثر عمليات متفرقة بكل من عنابة والقالة/ن.ع.5، تلمسان ومستغانم ووهران وعين تموشنت/ن.ع.2، والشلف/ن.ع1، محاولات هجرة غير شرعية لـ (150) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية, فيما تم توقيف خمسة (05) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتندوف/ن.ع.3", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

آخر تعديل على الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 15:41
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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من بومرداس و ورقلة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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