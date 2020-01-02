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أوسعيد: إجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 21:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
أوسعيد: إجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد المقبل، أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة، حسبما أعلن عنه يوم الخميس بالجزائر العاصمة، الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد .

وقال السيد بلعيد محند أوسعيد في تصريح للصحافة عقب اعلانه عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية أن"الرئيس تبون سيترأس أول  اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة يوم الأحد القادم، ثم تنطلق هذه الحكومة في عملها و في اعداد مخطط عملها لعرضه مجددا على مجلس وزراء ليصادق عليه ليعرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه".

 وأوضح أن الطاقم الحكومي الجديد يتكون من"39 عضوا منهم 5 نساء، 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة " مشيرا الى أن " أصغر عضو في هذه الحكومة هو الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة السيد ياسين وليد وعمره 26  سنة".

وأكد نفس المسؤول انه بهذه التشكيلة الجديدة للحكومة "يتأكد ان التغيير الاقتصادي قد انطلق بالجزائر تطبيقا للوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية واكد عليها في خطابه للأمة بمناسبة ادائه اليمين الدستورية ".

آخر تعديل على الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 22:05
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أوسعيد: إجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 21:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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