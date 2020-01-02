الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

و تتشكل الحكومة الجديدة من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة.
كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.
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وستعقد الحكومة أول اجتماع لها بمناسبة أول مجلس وزاري الذي سيترأسه يوم الأحد المقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
للتذكير فقد عين الرئيس تبون السبت الماضي السيد عبد العزيز جراد وزيرا أول خلفا للسيد صبري بوقدوم الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة بعد استقالة السيد نور الدين بدوي من منصبه.
الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة للوزير الأول عبد العزيز جراد
عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول، عبد العزيز جراد و أسندت الوزارات السيادية إلى السادة:
- صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية.
- كمال بلجود: وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- بلقاسم زغماتي: وزير العدل حافظ الاختام.
- عبد الرحمن راوية: وزير المالية.
- محمد عرقاب : وزير الطاقة.
قائمة أعضاء الحكومة الجديدة
الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد. فيما يلي القائمة الاسمية لأعضاء الحكومة الجديدة:
-صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية.
-كمال بلجود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
-بلقاسم زغماتي : وزير العدل حافظ الأختام.
-عبد الرحمان راوية: وزير المالية.
-محمد عرقاب: وزير الطاقة.
-الطيب زيتوني: وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
-يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
-محمد أوجاوت: وزير التربية الوطنية.
-شمس الدين شيتور : وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
-هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
-مليكة بن دودة: وزيرة الثقافة.
-سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة.
-إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
-كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
-فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة والمناجم.
-شريف عوماري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
-كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة.
-كمال رزيق : وزير التجارة.
-عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.
-فاروق شيالي : وزير الأشغال العمومية والنقل.
-بيراكي أرزقي: وزير الموارد المائية.
-حسان مرموري : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
-عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
-أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
-بسمة أزوار : وزيرة العلاقات مع البرلمان.
-نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
-سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
-ياسين جريدان: وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
-بشير مصيطفى: الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف.
-فؤاد شحات: الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية.
-عيسى بكاي: الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
-عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية.
-حمزة السيد شيخي: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية.
-نسيم ضيافات: الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات.
-ياسين وليد: الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة.
-رشيد بلادهان: كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج.
-بشير يوسف سحايري: كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية.
-سليم دادة: كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي.
-نورالدين مرسلي: كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة.
-كما تم تعيين السيد يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.