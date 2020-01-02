Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع القانون المنشيء والمنظم للديوان الوطني للخدمات المدرسية قيد الدراسة والإثراء

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 208 مرات
مشروع القانون المنشيء والمنظم للديوان الوطني للخدمات المدرسية قيد الدراسة والإثراء

بومرداس - يوجد حاليا مشروع القانون المنشأ والمنظم لهيئة الديوان الوطني للخدمات المدرسية قيد الدراسة والإثراء عبر كل ولايات الوطن قبل المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسبما كشف عنه اليوم الخميس ببومرداس خبير في المجال.

وأوضح لـ/وأج الخبير في الديمغرافيا والإحصاء، بدروني محمد، على هامش لقاء خصص لعرض وإثراء دراسة حول مسح شامل لقطاع الخدمات التربوية عبر الوطن، بأن مشروع القانون المستحدث للهيئة المذكورة ،الذي لا يزال قيد الإثراء، تم " استخلاصه من الدراسة أو المسح الشامل" الذي أنجز عن واقع قطاع الخدمات المدرسية عبر الوطن.

وستتكفل هذه الهيئة الوطنية الجديدة، حسب الخبير بدروني، الذي يشغل أيضا منصب استاذ محاضر بجامعة البليدة وساهم في إنجاز هذا المسح الشامل مع "المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية" التابع لوزارة الداخلية، بتسيير وتنظيم كل الجوانب المتعلقة بالخدمات المدرسية وبالتالي تخفيف عبء التسيير عن البلديات.

وتتضمن هذه الدراسة، التي أنجزت في الفترة الممتدة ما بين شهر نوفمبر 2018 ويونيو2019 ومست 19.000 مدرسة ابتدائية عبر 48 ولاية - استنادا إلى نفس المصدر- توصيات عدة أخرى تتمثل أهمها في استحداث "بنك معلومات شامل و دقيق" حول قطاع الخدمات المدرسية ككل.

وسيتم وضع هذه الهيئة المعلوماتية الرسمية وكل ما تتضمنه من معطيات دقيقة ومحينة خاصة ما تعلق بالنقل والإطعام والإيواء والترفيه المدرسي - يضيف المصدر- "تحت تصرف أصحاب القرار محليا" من اجل "إعانتهم" على اتخاذ القرارات المناسبة و "رسم" خطط العمل المستقبلية و "المتابعة" اليومية للقطاع.

من جانبه أشار رئيس قسم الإدارة والوسائل بالمركز الوطني للدراسات الخاصة بالسكان والتنمية، خروبي عبد الجليل، في مداخلته، إلى أنه تم جمع المعلومات المدققة لإعداد دراسة المسح الشامل ميدانيا من خلال توزيع استمارات على كل رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين ومدراء المدارس و جمعيات أولياء التلاميذ عبر 48 ولاية من الوطن.

وعلى إثر ذلك - يضيف السيد خروبي- تم جمع المعلومات أو الإجابات عن نحو 400 سؤال حول الموضوع تضمنتها الاستمارات المذكورة، وبعد دراستها وتحليلها  تم الخروج بتوصيات واقتراحات وحلول لمختلف المشاكل رفعت إلى الوزارة الوصية ضمن هذه الدراسة.

للإشارة، تم خلال هذا اللقاء الإعلامي والتحسيسي، الذي عرف حضور السلطات الولائية ومدراء معنيين بالقطاع ورؤساء المجالس الشعبية، عرض مداخلات حول كل ما تعلق بولاية بومرداس في المجال، من شرح لمراحل إنجاز دراسة المسح المذكورة و كيفية إستغلال التطبيقة الإلكترونية التي سيتم اعتمادها من خلال ما تتضمنه من معلومات مدققة و شاملة حول قطاع الخدمات المدرسية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع القانون المنشيء والمنظم للديوان الوطني للخدمات المدرسية قيد الدراسة والإثراء
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 208 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.04

أعضاء الحكومة الجديدة يستلمون مهامهم

20.01.04

كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة (سيرة ذاتية مقتضبة)

20.01.04

رشيد بلادهان يستلم مهامه الجديدة ككاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج

20.01.04

شريف عوماري: وزير للفلاحة والتنمية الريفية (سيرة ذاتية مقتضبة)

20.01.04

الرئيس الصحراوي يتسلم وثائق المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو

20.01.04

سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي